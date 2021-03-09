سلطات هاواي تجلي السكان بسبب احتمال انهيار سد

أجلت السلطات في مقاطعة ماوي في هاواي السكان من منازلهم، اليوم الثلاثاء، بسبب مخاطر الانهيار "الوشيك" لسد كاوباكالوا. حسبما ذكرت إدارة الطوارئ المحلية.

ووفقا لموقع "هاوايان نيوز ناو"، جاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للإدارة: "أبلغت هيئة إدارة الطوارئ عن وجود تهديد وشيك بانهيار سد كاوباكالوا".

وتابع البيان: "من المتوقع حدوث فيضانات خطرة قد تلحق أضرار جسيمة بالممتلكات في منطقتي هايكو وباواويلا أسفل السد. أعلنت مقاطعة ماوي إجلاء السكان في المناطق الخطرة. تم إغلاق الطريق السريع في منطقة هايكو".

وأشار البيان إلى أن الأمطار الغزيرة سببت في ارتفاع منسوب المياه في السد قد بلغت قمته. وبدأت السلطات في فتح الملاجئ لإيواء السكان.