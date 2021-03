مساعد رئيس البرلمان الإيراني: الاتفاق النووي "شبه ميت" ولسنا عاجزين عن رفع تخصيب اليورانيوم

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أنا بشكل شخصي من زمرة الإيرانيين الذي يعتقدون بأنه لم يتبق شيء عملي من الاتفاق النووي، أي أن هذا الاتفاق عمليا قد تجاوز مرحلة الاحتضار، وأصبح شبه ميت على الرغم من أن الجانب الإيراني لا يزال ملتزما ببعض بنوده".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation