والد ميغان يؤكد أن العائلة المالكة البريطانية ليست عنصرية

قال توماس ماركل، والد ميغان زوجة حفيد ملكة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن العائلة المالكة عنصرية.

وأكد ماركل لتلفزيون "آي.تي.في": "أكن كل الاحترام للعائلة المالكة، ولا أعتقد أن العائلة المالكة البريطانية عنصرية على الإطلاق. لا أعتقد أن البريطانيين عنصريون، أعتقد أن لوس أنجلوس عنصرية وكاليفورنيا عنصرية، لكني لا أعتقد أن البريطانيين عنصريون"، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف: "مسألة مدى سمرة بشرة الطفل… أتصور وآمل أنه مجرد سؤال غبي من أحدهم".

وقال، إن ابنته خذلته عندما كان مريضًا: "أشعر كذلك أنها خذلتني.. كنت على فراش مستشفى عندما تحدثنا آخر مرة، ولم أسمع منها بعد ذلك.. لم تهتم، إذا كنت سأموت".

وردًا على سؤال عن مقابلة تلفزيونية أجرتها ميغان وهاري، مع المذيعة أوبرا وينفري، قال ماركل: "تجاوزا الحد بكثير"، مضيفًا أنه كان يتعين عليهما الانتظار في ضوء وجود الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث في المستشفى.

وأضاف: "كان يتعين عليهما الانتظار، في ظل كبر سنّ الملكة والأمير فيليب".

يذكر أن ماركل وابنته على خلاف منذ زواجها من الأمير هاري في 2018، وكان ماركل، وهو مدير إضاءة سابق في التلفزيون الأمريكي، قد أعلن أنه لن يحضر حفل الزفاف قبل موعده، وأجريت له جراحة في القلب.