البيت الأبيض: لن نعلق بأكثر من هذا على مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل مع أوبرا وينفري

علق البيت الأبيض، أمس الاثنين، على أول لقاء تلفزيوني للأمير البريطاني هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل بعد خروجهما ن العائلة المالكة البريطانية.

وأشادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، بميغان ماركل على صراحتها في اللقاء، قائلة: "لكي يتقدم أي شخص ويتحدث عن صراعاته مع الصحة العقلية ويروي قصته الشخصية فهذا يتطلب الشجاعة، وهذا بالتأكيد شيء يؤمن به الرئيس الأمريكي، جو بايدن".

وأضافت بساكي أن بايدن "تحدث عن أهمية الاستثمار في الكثير من هذه المجالات" ، في إشارة منها إلى تمويله للصحة العقلية.

وجاء رد جين بساكي السابق على للصحفيين بعد سؤالهم لها عما إذا كانت الإدارة الأمريكية علقت على مقابلة "دوق ودوقة ساسكس"، والتي أجرتها الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري.

وبعدما أشادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بميغان ماركل لتحدثها عن صحتها العقلية، قالت إن البيت الأبيض لن يعلق أكثر من ذلك على اللقاء، بالنظر إلى أن ميغان وهاري الآن مواطنان عاديان يعيشان في كاليفورنيا.

لكن جين بساكي أشارت في الوقت ذاته للصحفيين إلى العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (حيث أثارت مقابلة أوبرا وينفري نوعا مختلفا من ردود الفعل من البعض).

وكانت ميغان ماركل، قالت في مقابلتها مع أوبرا وينفري، إن العائلة المالكة البريطانية رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا، وذلك إلى حد ما بسبب مخاوف بشأن مدى سمرة بشرته.

وقالت بساكي: "اسمحوا لي أن أكرر ذلك، لدينا علاقة قوية وثابتة مع الشعب البريطاني وشراكة خاصة مع حكومة المملكة المتحدة بشأن مجموعة من القضايا والتي ستستمر".

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في الثامن يناير/ كانون الثاني 2020، وقد صرحا بأن "هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي".