رد فعل غير متوقع من الأمير تشارلز عند سؤاله عن مقابلة نجله هاري مع أوبرا... فيديو

رصدت تقارير بريطانية، اليوم الثلاثاء، رد فعل ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، عندما سئل هل شاهد مقابلة نجله الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد ضحك أمير ويلز عندما سُئل هل تابع المقابلة التلفزيونية، التي تعد أول مقابلة تلفزيونية لهاري وميغان بعد خروجهما من العائلة المالكة البريطانية.

وفي ختام زيارته لعيادة تطعيم تابعة لخدمة الصحة الوطنية البريطانية بكنيسة في شمال غربي لندن، سأل أحد الصحفيين الأمير تشارلز: "سيدي، ما رأيك في المقابلة؟".

ووفقا لصحيفة "تلغراف"، فقد استدار تشارلز لينظر إلى المراسل وهو يغادر المبنى، ثم واصل المشي والضحك من خلف كمامته الطبية.

ولم يرد قصر باكنغهام بعد على سلسلة من المزاعم التي أدلى بها ميغان وهاري في مقابلتهما مع أوبرا وينفر، التي أذيعت الأحد.

وكان الأمير البريطاني هاري قد صرح في مقابلته هو وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، الذي أذيع على شبكة "CBS"، ويعد الأول له وزوجته ميغان بعد التخلي عن صفتهما الملكية، "أجريت ثلاثة اتصالات مع جدتي، واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي. ثم قال، هل يمكنك أن تضع كل ما تريد كتابة؟ لقد جعلني أشعر بالخذلان".

وكشف هاري أنه لم يكن ليترك العائلة المالكة أبدا لولا علاقته بميغان، التي فتحت عينيه على الكيفية التي حوصر بها من قبل "المؤسسة" التي وُلد فيه.

واعتبر الأمير هاري أن والده وأخيه محاصران، ولا يمكنهما مغادرة القصر الملكي. مشيرا إلى أنه "يتعاطف مع ذلك".

وأوضح هاري، أنه رأى "التاريخ يعيد نفسه" حيث هناك علاقة شديدة بين زوجته ووالدته الراحلة الأميرة ديانا. مشيرا إلى أن والدته كانت ستغضب من الطريقة التي تعاملت بها العائلة المالكة البريطانية مع زوجته ميغان.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، قد أعلنا تخليهما عن وظائفهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في 8 يناير/ كانون الثاني 2020، وقد صرحا بأن "هذا القرار اتخذاه بعد شهور من التفكير، وأنهما يسعيان للوصول إلى الاستقلال المادي".