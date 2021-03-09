حضور رسمي رفيع المستوى في مؤتمر موسكو حول أفغانستان

كشفت وزارة الخارجية الروسية، عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية والصين وباكستان لحضور مؤتمر موسكو حول أفغانستان، وعن تلقي حركة "طالبان" دعوة لحضور هذا المؤتمر.

وجاء في تصريح وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "ستشارك الولايات المتحدة والصين وباكستان في مؤتمر موسكو حول أفغانستان، مع حضور رسمي من كابول".

وأكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، محمد نعيم، في وقت سابق، أن "الحركة تلقت دعوة لحضور مؤتمر حول أفغانستان في موسكو وستدرس هذه القضية".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية سابقا، أنه من المقرر عقد مؤتمر حول أفغانستان في موسكو يوم 18 مارس الحالي.

وتدور في أفغانستان مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الراديكالية، التي سبق لها أن استولت على مساحة كبيرة داخل المناطق الريفية من البلاد وشنت هجمات على مدن كبيرة.

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

وانطلقت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في 12 سبتمبر/أيلول 2020 في العاصمة القطرية الدوحة.