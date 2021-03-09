كورونا: أمريكا تسمح للمطعمين باللقاحات اللقاء دون أقنعة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، أنه أصبح بإمكان الأمريكيين الذين حصلوا على تلقيح كامل ضد كورونا، العودة بعض الشيء إلى الإحساس بالحياة الطبيعية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإنه وتبعا للإرشادات الجديدة، يمكن للذين تلقوا التطعيمات المطلوبة زيارة الأشخاص الآخرين المطعمين وبعض الاشخاص غير المطعمين.

وتبين إرشادات السلامة الجديدة التي أعلن عنها مسؤولو الصحة في البيت الأبيض، أمس اللإثنين، أنه يمكن للأشخاص المطعمين اللقاء دون أقنعة أو تباعد اجتماعي. أو لقاء الأشخاص غير المطعمين من الأسرة الواحدة.

في حين أكدت الإرشادات على الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وأوضح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الشخص يعد محميا، بعد مضي أسبوعين على تلقيه الجرعة النهائية للقاح.

وأشار المركز في الوقت نفسه إلى "أنه لا يزال هناك خطر لنقل المرض من قبل الأشخاص المطعمين باللقاحات إلى الأشخاص غير المطعمين".

يذكر أن حوالي 30 مليون أمريكي حصلوا على جميع الجرعات المطلوبة من اللقاح لفيروس كورونا حتى الآن.