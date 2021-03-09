منذ 14 عاما... أمريكا تتوعد إيران "لإخفائها" عميلا سابقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمحاسبة إيران على الاختطاف المزعوم للعميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت ليفنسون، الذي اختفى في البلاد عام 2007.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت بساكي في بيان: "بعد 14 عاما والجهود المستمرة والمتكررة لتأمين تعاون إيران في تحديد مكان السيد ليفنسون، ما زلنا بدون إجابات، ومع ذلك، سنواصل المطالبة بإجابات ومحاسبة إيران على اختطافه واحتجازه واحتمال وفاته".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان منفصل إيران إلى تقديم "إجابات موثوقة" لما حدث لفينسون، كما حث طهران على الإفراج عن جميع الأمريكيين "الأسرى ظلما" في السجون الإيرانية.

وقال بلينكين إن:

الولايات المتحدة قد عاقبت بالفعل اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية يُزعم تورطهما في الاختطاف، محذرا من أن "هذه القضية لم تغلق بعد".

تقاعد ليفنسون من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1998 ولكن يُعتقد أنه كان في إيران في مهمة لوكالة الاستخبارات المركزية عندما اختفى في مارس/ آذار عام 2007.

ونفت السلطات الإيرانية مرارا اعتقال ليفنسون، وأكدت أن الحكومة في طهران ليس لديها علم بمكان وجوده.