الصين تطلق أول جواز سفر لآخذي لقاح كورونا في العالم

أطلقت الصين، أمس الاثنين، أول جواز سفر رقمي لمواطنيها، يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى خارج البلاد.

وتظهر هذه الشهادة الرقمية إذا ما كان حاملها قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد أم لا، إضافة إلى نتائج اختبار فيروس "كورونا" (بي سي أر)، متاحة للمواطنين الصينيين عبر برنامج أطلقته البلاد على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "وي تشات"، وفقا لما نقلته صحيفة "تشاخين غلوبال" الصينية.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، "إن هذه الوثيقة أطلقت بهدف المساعدة في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسهيل السفر عبر الحدود، ومع ذلك، فإن جواز السفر الصحي الدولي هذا متاح حالياً فقط للمواطنين الصينيين، وهو ليس إلزاميا بعد".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، أمس الاثنين، "أن برنامج الصين يتضمن رمز استجابة سريعة يسمح لكل بلد بالحصول على المعلومات الصحية للمسافرين".

ومنذ نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، سمحت الصين فقط للمواطنين الصينيين بالدخول إلى أراضيها، وكذلك لعدد محدود من الأجانب. كما خفضت بشكل كبير رحلاتها الدولية.

وألزمت جميع المسافرين الصينيين والأجانب، الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل في أحد الفنادق عند الوصول على نفقتهم الخاصة.