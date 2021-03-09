الحكم على خمسة متهمين باغتيال السفير الروسي في أنقرة بالسجن مدى الحياة

أصدرت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد على 5 متهمين في قضية اغتيال السفير الروسي السابق لدى أنقرة، أندريه كارلوف عام 2016 .

وحكم على خمسة من المتهمين من أصل 28 بالسجن مدى الحياة، وأدين ثلاثة منهم مباشرة بارتكاب جريمة القتل المتعمد.

ووجهت التهمة لكل من شاهين سوغوت، الذي كان مشرفا على قاتل كارلوف، وعلى صالح يلماز، وأحمد كلنج أصلان لإعطائهما تعليمات الاغتيال لقاتل السفير، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد مرتين بتهمة القتل العمد، ومحاولة القضاء على الدستور.

وتم الحكم على تسعة أشخاص بالسجن من خمس سنوات إلى 15 سنة، وتمت تبرئة خمسة آخرين، وتسعة من المتهمين مدرجون في قائمة المطلوبين.

وكان السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، قد اغتيل في 19 ديسمبر 2016، أثناء افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في العاصمة التركية. وأفادت السلطات التركية بأن مرتكب الجريمة هو الشرطي مولود ميرت ألطنطاش، الذي تمت تصفيته برصاص عناصر الأمن.

وجرى توجيه الاتهامات إلى 28 مشتبه بهم، بمن فيهم الداعية الديني المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة. وأكدت النيابة العامة التركية أن جريمة اغتيال السفير الروسي كانت "عملا استفزازيا يستهدف العلاقات بين تركيا وروسيا".

وبدأت المحاكمة في قضية اغتيال أندريه كارلوف في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، من قبل محكمة العقوبات المشددة الثانية في أنقرة. وخلال الجلسات الأولى للمحكمة، رفض جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم ونفوا أي ضلوع لهم في ارتكاب الجريمة.