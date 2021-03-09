أمريكا... نشر مقطع فيديو للرجل الذي حير السلطات ومكافأة كبيرة لمن يتعرف عليه

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي، لقطات أمنية جديدة، اليوم الثلاثاء، لشخص مشبته به في وضع قنبلتين أمام موقعين حيويين في العاصمة قبيل شغب أنصار ترامب حول الكابيتول الذي وقع في السادس من يناير/ كانون الثاني.

يواصل المحققون جهودهم للحصول على مزيد من المعلومات حول الشخص الذي وضع قنبلتين أنبوبيتين خارج مقر اللجنة الوطنية الجمهورية واللجنة الوطنية الديمقراطية، واكتشفتا في واشنطن العاصمة، خلال اليوم الذي وقعت به أعمال الشغب في الكابيتول.

ALERT: FBI releases new security cam video of person who placed pipe bombs outside Republican Natl Committee headquarters ahead of Jan 6 insurrection pic.twitter.com/fAZjBHTU7e — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) March 9, 2021

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن قنبلتين أنبويتين، زرعتا قرب مقر الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الليلة التي سبقت التمرد في مبنى الكابيتول، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".

وتقدم مقاطع الفيديو، التي تعرض زوايا متعددة من كاميرات مراقبة مختلفة، نظرة أوضح على شخص مقنع يرتدي غطاء للرأس.

BREAKING: The FBI still haven’t found the pipe bomb suspect.



They just released a new video that is over 1:30 seconds.



Please help get this video out there. 🙏 pic.twitter.com/dBsUFFa2v7 — TheSadTruth💙 (@ReportsDaNews) March 9, 2021

ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص المسؤول عن وضع المتفجرات.