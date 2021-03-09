مجلس الشيوخ قلق من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في مايو

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور بوب مينينديز، اليوم الثلاثاء، إنه "ربما يجب إعادة النظر في موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو/أيار، لأن حركة طالبان لا تفي بالتزاماتها وفق اتفاق السلام في 2020".

وقال في اتصال مع الصحفيين، "أشعر بقلق بالغ بشأن جدوى عملية السلام في أفغانستان". مضيفا أنه يعتقد أن طالبان "لا تلتزم بشكل واضح" بكافة التعهدات التي قطعتها، وفقا لرويترز.



وتريد الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إحياء محادثات السلام المتعثرة قبل الأول من مايو/أيار عندما يحين موعد رحيل آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان وفق اتفاق تم التوصل إليه في 29 فبراير/شباط 2020 بين طالبان وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي الأسبوع الماضي اقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في رسالة إلى القادة الأفغان عقد اجتماع على مستوى رفيع "خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأصبح مينينديز رئيسا للجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ بعد هيمنة الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني.

وقال إنه

"إذا أظهرت تقارير المخابرات عدم وفاء طالبان بالتزاماتها، فيجب إعادة النظر في الموعد النهائي للانسحاب".

وأضاف مينينديز، "إذا تم التأكد من عدم وفاء طالبان بالتزاماتها، وهو ما أعتقده بشكل شخصي، فربما سيكون علينا إعادة النظر في الموعد النهائي المقرر في أول مايو/أيار".