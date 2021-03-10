رئيس هندوراس يعلن الاتفاق مع روسيا حول توريد 4.2 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم الأربعاء، أن بلاده اتفقت مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بشأن توريد 4.2 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

موسكو -سبوتنيك. وكتب الرئيس على تويتر: لقد انتهينا للتو من الاجتماع (عبر الفيديو) مع المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، وقد أرسل إلينا وثيقة العقد، وقد تم توقيعه. لقد اشترينا بالفعل 4.2 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

و يعتبر لقاح "سبوتنيك في"، واحدا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.

وتم تسجيله من قبل 42 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.1 مليار شخص.