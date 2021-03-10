"بيونتك" تؤكد قدرتها على إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كورونا في 2022

كشف أوغور شاهين الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية "بيونتيك"، عن قدرة شركته وشريكتها "فايزر" إنتاج 3 مليارات جرعة من لقاح كوفيد-19، العام المقبل.

وأوضح في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" أنه "من حيث المبدأ، يمكننا زيادة القدرة التصنيعية بشكل أكبر"، وهو ما يجعل اللقاحات متاحة على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم.

BioNTech CEO Dr. Ugur Sahin says the company could produce up to 3 billion doses of the COVID-19 vaccine in 2022 https://t.co/Me8q9kv7lv pic.twitter.com/QlIPmnqEiL — Bloomberg TV (@BloombergTV) March 10, 2021

​وأضاف: "يعتمد ذلك على الطلب، ويعتمد على عوامل مثل ما إذا كانت هناك حاجة إلى دفعة إضافية للتطعيمات"، ولفت إلى الشركة لديها طلبات بالفعل تصل إلى 1.3 مليار جرعة.

وأكد شاهين على قدرة الشركة في تلبية الطلبات، وقال: "أنا واثق تماماً من أننا سنكون قادرين على توفير اللقاحات في أوروبا والولايات المتحدة وأن كل من يحتاج إلى لقاح سيحصل عليه بحلول نهاية الصيف، بشرط ألا يكون هناك خلل في الإنتاج".

وتابع: "بحلول عام 2022، نأمل أن يكون لدينا ما يكفي للتطعيم في جميع أنحاء العالم".

وكانت شركتا فايزر، وبيونتك، التزمتا سابقا بتقديم ملياري جرعة من لقاحهما هذا العام. كما وعدت شركة فايزر بشحن ثلثي طلبية الولايات المتحدة البالغ 300 مليون جرعة بحلول نهاية مايو/أيار، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 500 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، مع خيار 100 مليون جرعة إضافية.

توقعت شركة فايزر أن تبلغ إيراداتها نحو 15 مليار دولار هذا العام من مبيعات لقاح كورونا، فيما قال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا إن سعر اللقاح قد يرتفع.