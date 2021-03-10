أكبر حملة تطعيم في التاريخ... إعطاء أكثر من 312 مليون جرعة لقاح كورونا

يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ، حيث تم إعطاء أكثر من 312 مليون جرعة من لقاح كورونا في 118 دولة.

ووفقا للبيانات التي نشرتها وكالة "بلومبرغ" للأخبار، كان أحدث معدل للتطعيم نحو 8.19 مليون جرعة في اليوم.

أكثر من 312 مليون شخص تلقوا لقاح #كورونا حول العالم.. فهل نشهد نهاية الجائحة قريبا؟ pic.twitter.com/6RWJ06isWz — CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 10, 2021

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن ‏أكثر من 312 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا‬ حول العالم، وذلك حتى اليوم الأربعاء.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة أكثر الدول توزيعا للقاح كورونا، وذلك بإعطاء 92.1 مليون شخص، جرعة من اللقاح.

وتلتها البرازيل بإعطاء 10.9 مليون جرعة لقاح، ثم روسيا بإعطاء 6.6 مليون جرعة.