الجيش الإيراني يرد على تهديدات إسرائيل ويحذرها من"ضربة لا تستطيع النهوض بعدها"

رد الجيش الإيراني، اليوم الأبعاء، على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

وقال نائب القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد محمد حسين دادرس، إن "تبجحات الصهاينة ناجمة عن الخوف كونهم يعلمون مدى قدرة البلاد على الرد على أي تهديد أو عمل عدواني يصدر عنهم بحيث لا يستطيعون على النهوض بعدها"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، رد على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدا أن "تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة من قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي لتنفيذها".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل، فيما أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلية، إيلي كوهين، أن بلاده "قادرة على الدفاع عن نفسها من التهديد الإيراني، وقادرة على توجيه ضربات إليها".