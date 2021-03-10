منظمة الصحة العالمية: واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف

أكدت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، يوم أمس الاثنين، أن نحو 736 مليون امرأة، وهو ما يعادل ثلث عدد النساء في العالم، يتعرضن للعنف البدني أو الجنسي خلال حياتهن.

وأوضح التقرير الذي أجرته المنظمة بشأن التقديرات العالمية والإقليمية والوطنية لعنف العشير ضد المرأة والتقديرات العالمية والإقليمية للعنف الجنسي ضد المرأة من قِبل غير العشير إلى "أن النساء الأصغر سنا هن أشد من يتعرضن لهذه المخاطر".

وأشار هذا التقرير الذي يستند في بياناته إلى أكبر دراسة على الإطلاق أجرتها المنظمة نيابة عن فريق عامل خاص تابع للأمم المتحدة، لتتناول معدلات انتشار العنف ضد المرأة، أن الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 – 24 عاما، ممن ارتبطن بعلاقة، قد تعرضن بالفعل للعنف مبكرا من قبل الشريك، والذي يعد من أكثر أشكال العنف انتشارا على الاطلاق.

ولفت التقرير إلى أن نحو 641 مليون امرأة تعرضن لعنف الشريك. إلا أن عددا قليلا منهن (6%) يبلّغن عن تعرضهن للاعتداء الجنسي من قبل شخص آخر غير الزوج أو الشريك. لذا فمن المرجح أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير.