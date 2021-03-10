نتنياهو يعلن "وعدا قاطعا" لإيران ويكشف تفاصيل إرسال فريق من الموساد إلى طهران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إيران كان بإمكانها امتلاك ترسانة أسلحة نووية لو أنه لم يبذل جهودا لمنعها، بما في ذلك إرسال فريق من الموساد إلى طهران لسرقة ما يقارب من 100 ألف وثيقة"، مشددا على أن "طهران لن تمتلك قنابل ذرية ما دام رئيسا للوزراء".

وأعلن نتنياهو، في مقابلة نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه "الوحيد القادر على منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وقال: "أعتقد أنه لولا جهودي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الذهاب إلى الكونغرس الأمريكي عام 2015، والوقوف ضد الاتفاق مع طهران، لم تكن إيران لتمتلك قنبلة نووية فحسب، بل ترسانة من القنابل النووية".

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "تلك الجهود شملت أيضا إرسال فريق من الموساد الإسرائيلي في عملية سرية إلى طهران عام 2018 لسرقة نحو 100 ألف وثيقة أظهرت أنهم يسعون للحصول على أسلحة نووية تحت مظاهر مختلفة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي لن أعددها الآن"، مضيفا: "من دون كل ذلك كانت إيران لتمتلك بالفعل ترسانة نووية".

وتابع نتنياهو: "نحن بحاجة إلى زعيم له مكانة عالمية لمقاومة محاولات إيران المستمرة لتسليح نفسها بأسلحة نووية، وأقول إنه بسبب ما فعلته، تراجعت إيران لسنوات، وبسبب ما سأفعله، لن يكون لديهم سلاح نووي أبدا، ما دمت رئيسا للوزراء لن تمتلك إيران قنابل ذرية".

وكان وزير الطاقة في إسرائيل يوفال شتاينتز، أكد أن توقيع أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران يجب أن يكون "معدلا جذريا" مقارنة بالاتفاق السابق، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتحديث خططه لضرب المواقع النووية الإيرانية وهو مستعد للعمل بشكل مستقل. وأفادت قناة "العربية" أن إسرائيل قد حددت، على ما يبدو، العديد من الأهداف داخل إيران لضربها وشل قدرتها على تطوير قنبلة نووية.