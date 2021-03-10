اجتماع رباعي بين وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا في باريس

يعقد في باريس، اليوم الأربعاء، اجتماع رباعي بين وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، لبحث دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان، اليوم الأربعاء: "إن وزير الخارجية سامح شكري، يتوجه اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بين وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، وذلك في إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "وزراء الخارجية سوف يناقشون آخر المستجدات ذات الصلة بتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة خلال الآونة الأخيرة من أجل الدفع قدمًا بعملية السلام وخلق البيئة المواتية لمفاوضات جادة وبناءة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وقبل أسابيع، بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره الأردني تطورات القضية الفلسطينية، والجهود التي تبذلها كل من القاهرة وعمان لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية.