خلال 24 ساعة فقط... إيلون ماسك يربح 25 مليار دولار

أظهرت بيانات تصنيف وكالة بلومبرغ للمليارديرات "بي بي أي"، اليوم الأربعاء، بأن ثروة إيلون ماسك الذي يمتلك حصصاً في شركتي "سبيس إكس" و"تيسلا"، ارتفعت ارتفاعا قياسا خلال الساعات الـ24 الماضية بمقدار 25 مليار دولار.

موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لمؤشر "بلومبيرغ بيلليونيرز إنديكس"، تبلغ قيمة ثروة ماسك حالياً 174 ملياراً. مع ذلك يبقى ماسك في المرتبة الثانية بقائمة أغنى الأشخاص في العالم، فيما يبقى مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس في المرتبة الأولى، حيث تبلغ ثروته 180 مليار دولار، بعد أن ارتفعت بمقدار 5.95 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويذكر أن ثروة ماسك قفزت بفضل الانتعاش القوي في شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت أسهمها نتيجة تداولات يوم أمس الثلاثاء، بنسبة 19.64 بالمئة، لتصل إلى 673.58 دولارًا للسهم. قبل ذلك، لوحظت هذه القفزات القوية ليوم واحد في أسهم الشركة (بنسبة 18-19 بالمئة) في شباط/فبراير وآذار/مارس عام 2020 .

وفي أوائل كانون الثاني/يناير، احتل ماسك صدارة قائمة "بي بي أي" لأغنى أغنياء العالم، متغلبا على بيزو، لكنه عاد في شباط/فبراير إلى المركز الثاني.

ووفقا لتصنيف قائمة فوربس للمليارديرات، الذي تنشره مجلة "فوربس الأمريكية"K نمت ثروة ماسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، بمقدار 22.6 مليار دولار لتصل إلى 166.2 مليار دولار (المركز الثاني)، و بيزوس - بمقدار 5.9 مليار دولار، لتصل إلى 179.9 مليار دولار (المركز الأول).