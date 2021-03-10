سفير إثيوبيا في السودان: مقتل وأسر معظم قيادات جبهة تحرير تيغراي ومطاردة الهاربين

أكد السفير الإثيوبي بالسودان، يبلتال أميرو، أن معظم قيادات جبهة تحرير إقليم تيغراي، تم قتلها أو أسرها ويتم مطاردة الهاربين منهم، لافتا إلى أن حكومة بلاده تقوم بإعادة إعمار الإقليم وتقديم المساعدات لنحو 4 ملايين شخص هناك.

القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير الإثيوبي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء إن "معظم قيادات جبهة تحرير تيغراي تم قتلها أو أسرها والهاربون منهم يتم مطاردتهم".

وتابع أن "الحكومة الإثيوبية تقوم بإعادة إعمار إقليم تيغراي وتقدم المساعدات الإنسانية لنحو 4 ملايين من مواطني الإقليم".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمر بشن ضربات جوية وهجوم بري، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على حكام الإقليم، وهم من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لتحديهم سلطاته.

ودعت قوى دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أديس أبابا إلى السماح بإجراء تحقيق دولي في وقوع "جرائم حرب" وانتهاكات جسيمة في الإقليم، خلال الحرب التي يشنها الجيش الوطني على قوات الحزب الحاكم في الإقليم.