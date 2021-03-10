"لهذا تحركوا"... قصة الطائرات التي أرسلها نتنياهو للقاهرة دون إبلاغ القيادة المصرية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تفاصيل جديدة عن واقعة اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة أثناء أحداث عام 2011، بعدما كانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد منعت في الماضي نشر مثل هذه التفاصيل.

وقال نتنياهو، في حديث مباشر له ، عبر "فيسبوك" مع أنصاره، "لقد تحدثت مع السلطات المصرية، وقلت لهم انني سأرسل مروحتين. أرسلتهم دون أن أخبر المصريين بأن المروحيتين ستهبطان في المطار، فظنوا أن المروحتين ستهبطان في سطح العمارة حيث مقر السفارة. وعندها فقط أرسلوا مجموعة من القوات المصرية الخاصة".

يذكر أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في مصر وقع يوم التاسع من سبتمبر/ أيلول 2011، عندما اقتحم آلاف المتظاهرين المصريين بالقوة مبنى السفارة الإسرائيلية بعد انهيار الجدار الأمني الخرساني المحيط بالمبنى.

وتم إجلاء 6 من أفراد السفارة الإسرائيلية في القاهرة كانوا في غرفة محصنة داخل مبنى السفارة اثناء الهجوم، من قبل وحدة كوماندوز مصرية، فقط بعد التدخل الشخصي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير دفاع الولايات المتحدة ليون بانيتا، وتم نقل 85 من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية وافراد عائلاتهم إلى إسرائيل بينما بقي نائب السفير الإسرائيلي في القاهرة.