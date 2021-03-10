روحاني: من عملوا على إركاع الشعب الإيراني يعترفون اليوم بفشلهم

صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن النصر ليس بعيدا بل أصبح قريبا، وأن الذين كانوا يعملون وراء مخططاتهم على فشل الشعب الإيراني وإركاعه اعترفوا اليوم بصراحة بفشلهم.

ونقلت وكالة "إرنا" عن روحاني قوله بأن من عملوا على إفشال الشعب الإيراني أعلنوا أن مخطاطاتهم هذه أعطت نتائج عكسية وهذا يعني انتصار الشعب الإيراني.

جاء ذلك خلال تصريحات لروحاني ، في اجتماع مجلس الوزراء، شدد خلالها على ضرورة إلغاء "العقوبات الظالمة المفروضة على الشعب الإيراني وإنهاء هذا الظلم".

ووصف روحاني اليوم بالتاريخي، قائلا "تجاوزنا الحرب الاقتصادية التي استمرت ثلاث سنوات ويجب أن نقف في صف واحد لنلمس النصر الذي بات قريبا".

وتطرق رئيس الجمهورية إلى المشاكل التي يعاني منها الشعب الإيراني وأضاف: "يجب أن نبذل قصارى جهودنا لحل هذه المشاكل معربا عن أمله بأن تثمر هذه الجهود ونشهد تحسين الظروف لأبناء الشعب الإيراني".

في سياق متصل، قال نائب القائد العام للجيش الإيراني، العميد محمد حسين دادرس، إن "تبجحات الصهاينة ناجمة عن الخوف كونهم يعلمون مدى قدرة البلاد على الرد على أي تهديد أو عمل عدواني يصدر عنهم بحيث لا يستطيعون على النهوض بعدها"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، رد على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدا أن "تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة من قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي لتنفيذها".