نتنياهو يزور الإمارات الخميس

أفاد موقع راديو إسرائيل "مكان" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سوف يزور الإمارات يوم غد الخميس، في أول زيارة معلنة بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في احتفال في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.