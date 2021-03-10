مقتل 29 شخصا على الأقل في هجوم على كنيسة في إثيوبيا

قتل 29 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون، على كنيسة في منطقة أوروميا الإثيوبية.

ووفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" المحلية، قال شهود عيان إن الهجوم وقع يوم 5 آذار / مارس، في منطقة شرق ويلج، حيث هاجم مجهولون الكنيسة خلال الاحتفال ببدء الصوم، قتل عل أثره قس الكنيسة.

— 105.3 Afro FM (@afro105fm) March 10, 2021

وبحسب أحد السكان المحليين، فإن المهاجمين ينتمون إلى جبهة تحرير أورومو. وكان من بين القتلى 21 امرأة بعضهن مع أطفال.

وفي وقت سابق، كانت الحكومة قد صنفت جبهة تحرير أورومو، حركة إرهابية، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أدخل إصلاحات اشتملت على إلغاء الحظر الذي كان مفروضا على الأحزاب السياسية، والإفراج عن سجناء سياسيين، والترحيب بعودة الجماعات المسلحة من المنفى مثل جبهة تحرير أورومو، لكن ذلك صعد التوترات بين المجموعات العرقية المتعددة في البلاد.