"العدالة والتنمية" التركي: بدون شراكتنا مع مصر لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إن هناك أواصر قوية مع مصر وشعبها تعود لتاريخ قديم، ومن دون شراكتنا التاريخية لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة.

تصريحات جليك جاءت ردًا على سؤال حول علاقات تركيا مع مصر أثناء المؤتمر الذي عُقد على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن جليك قوله، إن "هناك أواصر قوية للغاية مع الدولة المصرية وشعبها تعود لتاريخ قديم، وبدون شراكتنا التاريخية لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة، ولا إفريقيا ولا الشرق الأوسط ولا البحر المتوسط".

وأضاف "سبق أن تم التعبير بوضوح عن القلق بشأن مستقبل الشعب المصري وإرساء الديمقراطية والموقف السياسي من هذه القضية"، حسب تعبيره.

وتابع "لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور معها، لكن كما قلت، تركيا لم تتخل بأي شكل عن موقفها السابق القائم على المبادئ (..) غير أن ضرورات الحديث بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة تقتضي مثل آليات الحوار تلك، لكن هذا بالطبع منوط بأن يكون نفس النهج متبادل".

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قد أعلن الاثنين الماضي، عن انفتاح تركيا للحوار و"فتح فصل جديد" مع مصر ودول الخليج.

وتوترت العلاقات بين تركيا ومصر بعد "سقوط نظام الرئيس محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013"، بعد احتجاجات شعبية عارمة.