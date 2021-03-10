زيمبابوي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" لحالات الطوارئ

أصدرت هيئة التنظيم الطبي في زيمبابوي، يوم الثلاثاء، 9 مارس/ أذار الجاري، تصريحا للاستخدام الطارئ في البلاد للقاح الروسي ضد النوع الجديد من فيروس كورونا "سبوتنيك V"، "حسبما ذكرت وزارة الإعلام في البلاد على "تويتر.

وقال البيان: "أصدرت إدارة الأدوية في زيمبابوي تصريح استخدام أربعة لقاحات، وهي سينوفارم وسينوفاك (الصين) وكوفاكسين (الهند) و سبوتنيك V (روسيا) لحالات الطوارئ".

Emergency use authorization has been issued for the 4 vaccines by the Medicines Control Authority of Zimbabwe, namely: Sinopharm, Sinovac (China),Covaxin (India) & Sputnik-V (Russia).All those intending to procure vaccines for their employees must procure only registered vaccines — Ministry of Information, Publicity & Broadcasting (@InfoMinZW) March 9, 2021

في وقت سابق من ذلك اليوم، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أنها ستفحص امتثال لقاح "سبوتنيك V" الروسي لمعايير الاتحاد الأوروبي المعتادة. سوف يعتمد قرار استخدام اللقاح على الأدلة العلمية فقط.

حتى الآن، تم تسجيل اللقاح في 48 دولة، بما في ذلك السماح باستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي - المجر وسلوفاكيا. يحتل العقار المرتبة الثانية بين لقاحات فيروس كورونا في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصلت عليها من الجهات التنظيمية الحكومية.

"سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا وأنشأه وطوره مركز "غاماليا" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة، خصوصا أنه ساهم بشكل ملحوظ في هبوط أعداد الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألف إلى نحو 11، بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.