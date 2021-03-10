إعلام: ميغان ماركل تتقدم بشكوى رسمية ضد المذيع بيرس مورغان

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن دوقة ساسكس ميغان ماركل تقدمت بشكوى رسمية إلى قناة "أي تي في" البريطانية بشأن تعليقات المذيع بيرس مورغان عنها.

ونقلت الشبكة عن مصادر لم تكشف هويتها، اليوم الأربعاء، أن ماركل قد تقدمت بشكوى رسمية إلى قناة "أي تي في" البريطانية بشأن تعليقات مورغان عنها، بعد المقابلة التي أجرتها والأمير هاري مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري.

وأشارت المصادر للشبكة الأمريكية، إلى أن "الشكوى لا تتعلق بهجمات مورغان الشخصية ضد ميغان بل تتعلق بالتأثير الذي يمكن أن تحدثه تعليقات مورغان على الآخرين وكيف يمكن أن تقلل من خطورة قضايا الصحة العقلية".

وقال مورغان في برنامجه الاثنين: "لم أصدق كلمة واحدة" مما قالته الدوقة في مقابلتها مع أوبرا وينفري حول صحتها العقلية، وأنها عانت من ميول انتحارية.

وأشارت القناة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، تلقّت أكثر 41 ألف شكوى في هذا الشأن، وهذا ثاني أكبر عدد من الشكاوى تتلقاه الهيئة خلال 17 عاما على إنشائها.

وانتقدت مؤسسة "مايند الخيرية" التي تعنى بالصحة العقلية، وشريكة القناة في حملاتها حول الصحة العقلية تعليقات مورغان، ووصفتها بأنها "مخيبة للآمال".