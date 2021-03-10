ظريف: يتوجب على الولايات المتحدة المبادرة للعودة إلى الاتفاق النووي

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، "بأن إيران ليست واثقة من الدول الغربية التي لم تنفذ الاتفاق النووي بصورة صحيحة في أي وقت مضى".

وأضاف ظريف: "لقد انسحبت الولايات المتحدة بنفسها من الاتفاق النووي، لذا يتوجب عليها أن تكون هي المبادرة للعودة إلى الاتفاق"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

كما أشار ظريف إلى "أن إدارة ترامب تؤكد على مدى سنة أننا نطبق الاتفاق النووي، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك في خمسة تقارير لها خلال تلك الفترة".

وأكّد ظريف أنه "يتعين عليهم حل المشكلة أولا، فإذا كانت المشكلة هي عدم الثقة، فذلك يرجع إلى عدم ثقة إيران بالدول الغربية التي لم تطبق الاتفاق النووي بشكل صحيح".

وتابع: "عليهم حل هذه المشكلة، عندها سنقوم بتنفيذه على الفور، إننا نريد تطبيق الاتفاق النووي وسنقوم بتنفيذه".

وحذر ظريف مطلع هذا الشهر، الولايات المتحدة وأوروبا من السلوك الخاطئ في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني.

وأكد ظريف "أن أي قرار ضد إيران في مجلس الحكام سيؤدي إلى ارتباك الأوضاع الحالية".