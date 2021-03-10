أمريكا تعلن عقد محادثات استراتيجية مع إسرائيل

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إميلي هورن، اليوم الأربعاء، إن كبار المسؤولين الأمنيين من الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدون حوارا استراتيجيا مشتركا غدا الخميس.

واشنطن- سبوتنيك. وذكرت هورن في بيان: "في 11 مارس/ آذار، ستعقد الولايات المتحدة وإسرائيل أول اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين البلدين، بقيادة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات".

وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أن الطرفين سيناقشان القضايا الإقليمية خلال الاجتماع.

وأردفت بالقول: "هذا الاجتماع هو جزء من الحوار الأوسع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول مجموعة كاملة من القضايا ذات الأهمية للعلاقات الثنائية، والبناء على الحوارات طويلة الأمد بين بلدينا في ظل الإدارات السابقة".

في منتصف شهر فبراير/ شباط قال البيت الأبيض، إن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعيم بمنطقة الشرق الأوسط ستكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي 17 من ذات الشهر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تلقى اتصالا "دافئا" من الرئيس بايدن، مضيفا أنهما ناقشا دفع اتفاقيات السلام و"التهديدات الإيرانية".