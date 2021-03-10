جونسون لروحاني: على إيران انتهاز فرصة استعداد أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة انتهاز إيران فرصة استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى الاتفاق النووي.

وأكد جونسون لروحاني خلال اتصال هاتفي أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي وأنه "يجب على إيران الكف عن انتهاك الاتفاق"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

في المقابل، أكد روحاني لجونسون أن الولايات المتحدة "تزعم أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكنها لم تقدم على أي خطوة عملية".

وشدد الرئيس الإيراني على أنه لا خيار أمام واشنطن سوى رفع العقوبات والوفاء بالتزامات الاتفاق النووي، لافتا إلى أن "سياسة إيران قائمة على العمل مقابل العمل".

وقال إن "الولايات المتحدة لم تنسحب من الاتفاق النووي بالتفاوض لتعود إليه بالتفاوض"، مشددا على أن "عدم التزام الطرف الأوروبي بتعهداته أفقد ثقة الإيرانيين بأوروبا وضيّق الأجواء الدبلوماسية معها".

وتطالب إيران واشنطن برفع العقوبات المفروضة عليها أولا إن كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

فيما تطالب واشنطن طهران بالعودة أولا إلى التزاماتها النووية والامتثال للاتفاق، كخطوة أولى نحو عودة بلاده للاتفاق النووي.

ووقع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عام 2015 والدول الكبرى اتفاقا مع إيران يقضي بتقليص نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب منه في 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، التي أعلنت بدورها رفع مستوى نشاطاتها النووية مجددا.