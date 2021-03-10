بريطانيا تطالب إيران بالإفراج عن جميع مزدوجي الجنسية

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، من الرئيس الإيراني حسن روحاني، إطلاق سراح جميع مزدوجي الجنسية، بمن فيهم امرأة تواجه إجراءات قضائية أخرى رغم انتهاء عقوبتها.

قال مكتب جونسون في داونينج ستريت في بيان: "أثار رئيس الوزراء قضية نازانين زاغاري راتكليف، ومواطنين بريطانيين إيرانيين آخرين مزدوجي الجنسية محتجزين في إيران، وطالب بالإفراج الفوري عنهم"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

بعد النهاية رسميا لحكم بالسجن خمس سنوات على زاغاري راتكليف، بتهمة التحريض على الفتنة في إيران يوم الأحد، دعت بريطانيا إلى تمكينها من العودة إلى عائلتها في المملكة المتحدة.

أزيل جهاز التتبع الأمني عن كاحل عاملة الإغاثة السابقة، 42 عاما، وسُمح لها بمغادرة المنزل لزيارة أقاربها في طهران في اليوم الذي كان من المفترض أن يُطلق سراحها فيه.

لكنها تواجه الآن مثولا آخر أمام المحكمة في إيران يوم الأحد المقبل، مما يربك آمال عائلتها وأصدقائها وأنصارها بالعودة الفورية إلى الوطن.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون أبلغ روحاني "في الوقت الذي نرحب فيه بإزالة جهاز مراقبة كاحل نازانين زاغاري راتكليف، يظل حبسها المستمر غير مقبول على الإطلاق".

يوم الأحد، قال ريتشارد راتكليف، زوج زاغاري راتكليف، إنها "سعيدة حقا" بالحصول على قدر أكبر من الحرية، لكنه حذر من أنها "ما زالت في طريق الأذى" مع أمر الاستدعاء الجديد للمحكمة.