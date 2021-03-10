اتفاقية جديدة للتعاون بين إثيوبيا وإسرائيل

أعلنت إثيوبيا وإسرائيل، اليوم الأربعاء، عن توقيعهما اتفاقية للتعاون الاستراتيجي فيما بينهما.

نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، بيانا، ذكرت فيه أن البلدين اتفقا على تعزيز تعاونهما في مجال النقل الجوي.

ونقلت الوكالة عن سفارة إثيوبيا في إسرائيل، أن السفير الإثيوبي ناقش مع وزير النقل وسلامة الطرق في إسرائيل، ميري ريغيف، تعزيز التعاون بين البلدين.

واتفق المسؤولان الإثيوبي والإسرائيلي، على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالنقل الجوي، في اجتماع شارك فيه نائب وزير الأمن العام الإسرائيلي، غادي يباركغن.

وكان السفير الإسرائيلي لدى أديس أبابا، قد قال في وقت سابق إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في إثيوبيا جذبت انتباه المستثمرين الإسرائيليين.

وكان السفير رافائيل موراف يتحدث خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها السفارة الإثيوبية في إسرائيل بالاشتراك مع غرفة التجارة الإسرائيلية الإفريقية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

ولفت موراف إلى أن إسرائيل "تدعم الإصلاح الاقتصادي الجاري في إثيوبيا"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا لديها إمكانات استثمارية هائلة".