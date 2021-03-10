رد إيراني غاضب بعد اتهامها بتفجير سفينة شحن إسرائيلية

رفضت طهران ما قالت إنها "مزاعم إسرائيل التي لا أساس لها من الصحة" بأن الحرس الثوري الإيراني، هاجم سفينة شحن مملوكة لإسرائيل بالقرب من خليج عمان الشهر الماضي.

اتهم سفير إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة وزعت أمس الثلاثاء، إسرائيل "بلعب دور الضحية لصرف الانتباه عن كل أعمالها المزعزعة للاستقرار والممارسات الخبيثة في جميع أنحاء المنطقة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال السفير مجيد تخت روانجي، في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي إن الحادث "له كل خصائص عملية معقدة مزيفة من قبل الجهات الفاعلة من أجل متابعة سياساتهم الخبيثة وتعزيز أهدافهم غير المشروعة".

كان روانجي يرد على رسالة بعث بها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إلى المجلس، واتهم فيها الحرس الثوري الإيراني بوضع عبوة ناسفة على سفينة الشحن الإسرائيلية "هيليوس راي" في المياه الدولية بالقرب من خليج عمان يوم 25 فبراير/ شباط.

وقال جلعاد في الرسالة التي وزعت يوم الثلاثاء أيضا، إن الانفجار تسبب في "أضرار جسيمة مما أجبر السفينة على العودة إلى ميناء دبي لضمان سلامة الطاقم". وكانت السفينة في طريقها من المملكة العربية السعودية إلى سنغافورة.

وأضاف السفير الإسرائيلي إن هجوم 25 فبراير والهجمات السابقة "تثبت مرة أخرى أن إيران ستستخدم أي وسيلة لزعزعة استقرار المنطقة" وحث مجلس الأمن على إدانة انتهاكات إيران لميثاق الأمم المتحدة "وتحميل النظام الإيراني المسؤولية عن ذلك الهجوم وزعزعة استقرار النظام".

فيما رد روانجي بأن "النظام الإسرائيلي" يجب أن يُحاسب على جميع "جرائمه ووحشيته وتهديداته، ولا سيما احتلاله لفلسطين وأجزاء من دول أخرى، فضلا عن مغامراته العسكرية المستمرة في منطقة مضطربة مثل الشرق الأوسط".

وختم السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة بأنه يجب "تذكير إسرائيل أيضا بأنها ستتحمل جميع العواقب نتيجة أي سوء تقدير محتمل".