واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة ضد "التيار الشمالي 2"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية ضد مشروع "التيار الشمالي 2".

واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكين في كلمة له أمام الكونغرس مجيبا عن سؤال حول "التيار الشمالي 2": "نحن نواصل دراسة إمكانية فرض العقوبات".

وتعارض الولايات المتحدة هذا المشروع، حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "اولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل.

والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.