مجلس النواب الأمريكي يعتمد "خطة إنقاذ" بقيمة 1.9 تريليون دولار

اعتمد مجلس النواب الأمريكي حزمة دعم اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتم إحالة النسخة النهائية منها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع.

واشنطن - سبوتنيك. وينص مشروع القانون على تقديم مدفوعات مباشرة بقيمة 1.4 ألف دولار لأغلب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن (78 عاما)، عقب فوزه في الانتخابات، أن عدم توقيع الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على حزمة الإنقاذ المالي التي أقرها الكونغرس للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد-19 سيكون له عواقب مدمرة، مطالبا ترامب بتحمل المسؤولية.

وقبل أيام قليلة، قال بايدن، إن هناك دعما كبيرا لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، للحد من الآثار السلبية لوباء كورونا، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى تتحول إلى قانون.

وأضاف أنه "نستطيع أن نشعر بالتغيير في حياتنا عبر تمرير هذا القانون. ونحتاج إلى مثل هذه الخطة لإنعاش الاقتصاد حتى يعيش الأمريكيون حياة جيدة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على خطة إغاثة الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار يوم السبت، بعد تصويت استمر 12 ساعة، على أن يتم التصويت النهائي يوم الثلاثاء المقبل، في مجلس النواب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت "سي إن إن" إن نتيجة التصويت جاءت بالموافقة على خطة الإغاثة الاقتصادية بـ50 صوتا مقابل 49.

وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير، أن مجلس النواب سيصوت الثلاثاء على مشروع القانون للموافقة على التغييرات التي تم إجراؤها في مجلس الشيوخ، وبعد ذلك سيذهب إلى بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونا.

وتتضمن الحزمة التي تبلغ قيمتها نحو 2 تريليون دولار ما يصل إلى 1400 دولار أمريكي شيكات تحفيزية للعديد من الأمريكيين، ومليارات الدولارات للولايات والبلديات والمدارس والشركات الصغيرة وتوزيع اللقاحات.