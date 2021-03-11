جاريد كوشنر سيصدر كتابا يحكي تفاصيل اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

يعتزم صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي كان مستشارا كبيرا له، إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض وما حدث خلال اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

وقال مصدر مطلع يوم الأربعاء، إن الكتاب يركز أساسا على الشرق الأوسط والاتفاقات الإسرائيلية التي ساعد كوشنر في التفاوض عليها مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب والمعروفة باسم اتفاقات أبراهام، وفقا لرويترز.

وأضاف المصدر، أن الكتاب سيتناول أيضا موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأمريكية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا.

وأشار المصدر أيضا إلى أن كوشنر سيتناول خلال الكتاب التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وشدد المصدر على أن " كوشنر لا يسعى لتسوية حسابات، وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب".

وتابع المصدر، قائلا "ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشا لكثير من اللحظات الأكثر توترا، لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام".



وانتقل كوشنر (40 عاما) وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، للعيش في ميامي بعد انتهاء عملهما في واشنطن.