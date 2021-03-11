الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تلغي تجميد أموال طهران

نفى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إلغاء الولايات المتحدة تجميد أي أموال إيرانية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بلينكن خلال جلسات الاستماع في الكونغرس الأمريكي: "نحن لا نفعل ذلك، التقرير غير صحيح".

وأشار المتحدث إلى أن "الولايات المتحدة لا تخطط تخفيف العقوبات عن إيران قبل أن تعود إلى تنفيذ الاتفاقات النووية".

وطُلب خلال جلسات الاستماع من وزير الخارجية التعليق على الأنباء حول أن كوريا الجنوبية ستلغي تجميد 7 مليارات دولار التي تملكها إيران، والتي خضعت للعقوبات الأمريكية. كما طلب منه أعضاء الكونغرس التعليق على تقرير وكالة بلومبرغ حول أن اليابان والعراق وعمان يستعدون لإلغاء تجميد الأموال الإيرانية بعد موافقة الإدارة الأمريكية. وتساءل أحد أعضاء الكونغرس لماذا تقوم الولايات المتحدة بدفع مليارات الدولارات لإيران.

وأعلنت الولايات المتحدة دفعة جديدة من العقوبات على الكيانات والأفراد المرتبطين بما تصفه بدعم البرنامج النووي الإيراني، بعد ساعات من تهديدها بعواقب على خلفية الرفض الأممي والدولي لإعادة العمل بالعقوبات الأممية على طهران.

وتقدمت واشنطن بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي تنتهي صلاحيته في الـ18 من أكتوبر /تشرين الأول المقبل، إلا أن مجلس الأمن الدولي رفض هذا الطلب.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضها عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.