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    عمال الصحة يرتدون أزياء واقية يقفون لالتقاط صورة في مركز طبي مؤقت لاستقبال مرضى فيروس كورونا كوفيد-19 في هانوي، فيتنام 30 يوليو 2020

    عام على إعلان الجائحة... كيف تفشى كورونا بهذه السرعة

    © AFP 2021 / Nhac Nguyen
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    مضى عام على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" جائحة عالمية، وذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات 121,500 إصابة في مختلف أنحاء العالم.

    رصدت شبكة "سكاي نيوز" التداعيات المؤسفة لجائحة كورونا على العالم خلال الـ365 يوما الماضية، وكيف تضاعفت أعداد الإصابات والوفيات بشكل مرعب، وقارنتها بالأعداد نفسها قبل عام واحد.

    وصلت الولايات المتحدة حاليا إلى معدل وفيات يقدر بـ 161.5 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، وفقا لجامعة جونز هوبكنز التي تتابع تفشي الوباء.

    كما تأثرت أمريكا الجنوبية بشدة بهذا الوباء، حيث سجلت المكسيك وحدها معدل نحو 152 حالة وفاة لكل 100.000 شخص والبرازيل بمعدل 128.1 حالة وفاة لكل 100.000 شخص.

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    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    وسجلت بيرو 150.6 حالة وفاة لكل 100.000 شخص بينما حصدت الجائحة في الأرجنتين 119.7 حالة وفاة من كل 100.000 شخص، كما تأثرت أوروبا بشدة بفيروس كورونا، حيث سجلت المملكة المتحدة 188.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.

    وفي إيطاليا 166.8 حالة وفاة لكل 100.000 شخص وجمهورية التشيك لديها معدل 210.7 لكل 100.000 شخص، لكن معدل الوفيات في الصين التي نشأ فيها الوباء بلغ 0.3 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.

    وتصاعدت حصيلة الوفيات العالمية بسرعة خلال العام الماضي، حيث توفي 2610184 شخصا بسبب الوباء حتى يوم 9 مارس 2021، وقبلها بعام أي يوم 9 مارس 2020 بلغ عدد الوفيات 3993.

    وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات بلغ 528287 ، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، كما سجلت 29113788 إصابة، فيما سجلت البرازيل ثاني أكبر عدد من الوفيات بـ 268370 حالة، و 11122429 إصابة.

    أما المكسيك فلديها ثالث أكبر عدد من الوفيات بـ 191789 حالة وفاة، وتأتي في المركز الثالث عشر كأكبر عدد من الحالات مع 2137884، وسجلت الهند رابع أكبر عدد من الوفيات بـ 158063. وقد سجلت 11262707 حالة.

    أما المملكة المتحدة فلديها خامس أكبر عدد من الوفيات بـ 125222. وقد سجلت 4247785 حالة.

    ولدى المملكة المتحدة أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بـ 125222. وهو خامس أكبر عدد من الوفيات في العالم، وقد سجلت 4247785 إصابة.

    وسجلت إيطاليا 100811 حالة وفاة ولديها 3123368 إصابة، وفرنسا لديها 89707 حالة وفاة ولديها 4022386 إصابة، وسجلت ألمانيا 72655 حالة وفاة و 2532.070 إصابة.

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