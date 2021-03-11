مساعد وزير الخارجية الإيراني: المواقع التي وجد فيها يورانيوم مخصب قديمة جدا

طالب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ المسار الطبيعي للتحقيقات بشأن وجود آثار يورانيوم مخصب في بعض المواقع الإيرانية، مؤكدا أن هذه المواقع قديمة جدا.

وأضاف:" أولا إن هذه المواقع لم تكن مخفية (سرية) وكان يتم استعمالها لأغراض أخرى تعلم بها وكالة الطاقة الدولية حيث أنها قدمت طلبا للتفتيش وسمحت إيران لها بذلك إبداء لحسن نيتها".

طهران – سبوتنيك. وقال عراقجي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، "أوصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتخذ المسار الطبيعي للتحقيقات والدراسات بشأن وجود آثار يورانيوم مخصب في بعض المواقع الإيرانية، مؤكدا ان "هذه المواقع قديمة جدا والمزاعم المطروحة حولها تعود لسنوات سابقة".

وتابع عراقجي "بعض النتائج التي توصلت إليها الوكالة أثارت بعض الأسئلة والشكوك، نحن الآن نقوم بدراسة نتائج الوكالة وسنقوم بالرد في الوقت المناسب".

ولفت إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرعت في هذا الخصوص، قائلا: "كنا نتعاون مع الوكالة وبشكل طبيعي، لذلك فإنه لو كان لدينا مشكلة ما، لما كنا أتحنا لها فرصة التفتيش، ولكن عندما قامت إيران بالسماح للوكالة بالتحقق من تلك المواقع كان ذلك للدلالة على صدق وشفافية إيران في برنامجها النووي".

وختم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية قائلا: "الأسئلة التي طرحتها الوكالة تحتاج إلى دراسة أعمق، حيث أن البعض منها مبهم بالنسبة لنا، مما يوجب علينا التحقق منها والاطلاع على البيانات السابقة".