"الشهادة الأبشع"...امرأة سادسة تتهم حاكم نيويورك بالتحرش بها

كشفت شهادات جديدة عن اتهام حاكم نيويورك الديمقراطي، أندرو كومو، بالتحرش بموظفة عملت معه، داخل المقر الرسمي لإقامته.

ونقلت صحيفة "تايمز يونيون" الأمريكية عن مصدر لم تسمّه، لكنّه "على معرفة مباشرة بمزاعم" الموظّفة، أنها اتّهمت كومو (63 عاما)، بإدخال يده تحت قميصها ولمسها بطريقة "عدوانية".

ولفتت الصحيفة التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك، أن هذا يعد أخطر اتهام من نوعه يوجه إلى الرجل الذي فتح القضاء تحقيقا بشأن سلوكه، بعدما أكدت خمس نساء أخريات، منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي، أنه تحرّش بهنّ، أو كان سلوكه معهنّ غير لائق، بينهن موظفة سابقة تدعى ليندسي بويلان، اتّهمت الحاكم بأنّه قبّلها من دون موافقتها، وحاول استدراجها، وهي التهم التي نفاها كومو جميعها.

واعتبرت أن ما حدث مع هذه الموظفة يعد "أكثر السلوكيات المنسوبة إلى الحاكم فظاعة حتى الآن، وأنه سلوك يحتمل أن يلاحق باعتباره تهمة جنحة اعتداء جنسي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفة تصغر كومو بكثير، و"استدعيت إلى مقرّ إقامة الحاكم في آلباني العام الماضي، بذريعة مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه النقال".

ونقلت الصحيفة عن مصدر، غير مصرح له بالتعليق علنا، قوله: "كانا وحدهما في المقر الخاص بكومو في الطابق الثاني، عندما أغلق الباب، قبل أن يعتدي عليها".

وبحسب الصحيفة فالموظفة، التي لم تتقدم بشكوى رسمية، أكدت أن الحاكم لمسها بشكل غير لائق في مناسبات أخرى.

وأوضحت أن المرأة لم تفصح عما جرى معها إلا في 3 مارس عندما شاهدت، مع موظفين آخرين، كومو يعقد مؤتمرا صحفيا لنفي اتهامات التحرش الجنسي السابقة الموجهة إليه، إذ قررت في تلك اللحظة أن تخبر إحدى المسؤولات عنها، بما بدر من الحاكم تجاهها.

ونفى كومو هذة الاتهامات الجديدة، مؤكدا للصحيفة أنها "مؤلمة جدا".

وجدد الحاكم رفضه الاستقالة من منصبه، مشددا على أنه سينتظر نتائج التحقيق المستقل، الذي يجري في هذه الاتهامات بإشراف المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.