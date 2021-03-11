رئيس الوزراء البريطاني يعلق على واقعة العثور على "أشلاء" فتاة مختفية

علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء 11 مارس/آذار، على واقعة عثور الشرطة الإنجليزية على "أشلاء" فتاة مختفية.

وقال جونسون في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أشعر بالصدمة والحزن العميق من التطورات في تحقيق سارة إيفيرارد".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني، بقوله: "مثل البلد كله، تعازي الحارة كلها مع عائلتها وأصدقائها. يجب أن نعمل بسرعة للعثور على جميع الإجابات على هذه الجريمة المروعة".

وكانت الشرطة الإنجليزية، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قد عثرت على رفات بشرية، أثناء البحث عن المفقودة سارة إيفيرارد.

وشوهدت إيفرارد (33 عاما)، لآخر مرة في 3 مارس/آذار في كلافام، جنوبي لندن، وهي في طريقها إلى منزلها من منزل أحد الأصدقاء.

ولم يتمكن المحققون بعد من تأكيد هوية الرفات التي تم اكتشافها في الغابة بالقرب من أشفورد، في مقاطعة كنت.

ويأتي ذلك بعد إلقاء القبض على ضابط شرطة، للاشتباه في اختطاف السيدة إيفرارد وقتلها.

وتم القبض على الضابط، الذي لم يذكر اسمه من قبل الشرطة، في كنت، ويتم استجوابه أيضًا حول ادعاء منفصل بالتعامل غير اللائق.