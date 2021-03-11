لقاح فايزر يظهر فعالية بنسبة 97%

بلغت نسبة فاعلية لقاح فايزر- بيونتيك نسبة 97 % ضد حالات "كوفيد-19" التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض، بحسب دراسة أجريت في إسرائيل.

وقالت شبكة "يورو نيوز" إن تلك النتائج تحسن المعطيات المعروفة أساسا حول هذا اللقاح.

وذكر بيان لمختبرات فايزر- بيونتيك ووزارة الصحة الإسرائيلية أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في إسرائيل "تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن".

وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضا بنسبة "94 % في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض".

وفي وقت سابق، قالت شركتا فايزر وبيونتك المنتجتان للقاح ضد فيروس كورونا إن السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا قد تقلل بشدة من فاعلية لقاحهما.

وبالرغم من أن دراسة معملية تشير إلى أن السلالة الجنوب أفريقية للفيروس التاجي قد تقلل من حماية الجسم المضاد من اللقاح الذي أنتجته الشركتان بمقدار الثلثين، إلا أن الدراسة وجدت أن اللقاح لا يزال قادرًا على تحييد الفيروس، ولا يوجد دليل حتى الآن من التجارب على الأشخاص على أن الفيروس المتحور يقلل من حماية اللقاح، حسب رويترز.

ولذلك، فإن الشركتين تقومان باستثمارات، وتتحدثان مع المنظمين حول تطوير نسخة محدثة من لقاح "مرنا" أو جرعة معززة منه، إذا لزم الأمر.