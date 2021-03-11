ناميبيا الدولة الـ50 في العالم التي تقر استخدام لقاح "سبوتنيك V"

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الخميس، أن ناميبيا أصبحت الدولة الخمسين التي توافق على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال صندوق الاستثمارات المباشرة في بيان: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (سبوتنيك V) الروسي في الدولة الـ50 وهي جمهورية ناميبيا".

وأضاف البيان: "قامت وزارة الصحة والدعم الاجتماعي في ناميبيا بتسجيل اللقاح بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ".

"سبوتنيك V"، هو أول لقاح في العالم ضد كورونا أنشأه وطوره مركز "غامالي" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة، خصوصا أنه ساهم بشكل ملحوظ في هبوط أعداد الإصابات لفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألف إلى نحو 11، بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.