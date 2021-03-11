وزير إسرائيلي يدعو للتعامل مع الاتفاق النووي الإيراني "كما حدث في ليبيا"

طالب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، بحل الملف النووي الإيراني كما حدث في ليبيا أي ليس فقط تجميده أو تعطيله بل إلغائه بالكامل.

نقل موقع "هيئة البث الإسرائيلية"، عن شتاينتز، قوله إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لمنع ذلك".

وأكد ضرورة "ليس فقط تجميد أو تعطيل البرنامج النووي الإيراني، بل إلغائه بالكامل"، لينتهي الأمر "كما حدث في ليبيا".

وطالب شتاينتز المجتمع الدولي بممارسة ضغوط كبيرة على إيران لإجبارها على تفكيك البنية التحتية الخاصة بالبرنامج النووي، وليس فقط الحد من قدراتها.

وأوضح "الاتفاق النووي مع إيران كان خطأ بالكامل، فبعد عامين أو ثلاثة قمنا بالحصول على الأرشيف السري النووي الإيراني بالكامل وإحضاره لإسرائيل".

وتابع قائلا "رأيناه (الأرشيف) بالكامل وبكل وضوح، رأينا الوثائق، على عكس ما زعموا، فهم يستعدون لتحضير عشر رؤوس نووية، رأينا الرسم التخطيطي لتلك الرؤوس النووية، كان كل ذلك مدونا، والآن هم لا يستطيعون إنكار ذلك، لذا سنفعل كل ما في استطاعتنا للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن العالم".

يذكر أنه في ديسمبر 2003، أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي أن بلاده ستزيل طوعا جميع المواد والمعدات والبرامج التي يمكن أن تؤدي إلى أسلحة محظورة دوليا، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية البعيدة المدى.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا المساعدة إلى ليبيا في إزالة المعدات والمواد من برنامجها للأسلحة النووية، مع قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق بشكل مستقل.