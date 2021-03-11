حكومة أوروبية تستورد لقاح "سبوتنيك V" سرا من أجل مواطنيها ما تسبب باستقالة وزير

اضطر وزير صحة أوروبي إلى تقديم استقالته نتيجة ضغوطات سياسية مورست عليه بعد أن اتخذت حكومته قرارا جريئا بشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي سرا، من أجل إنقاذ المواطنين بعد رفض أعضاء الائتلاف الحاكم.

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، إيغور ماتوفيتش، اليوم الخميس، استقالة وزير الصحة ماريك كراجتشي بسبب خلافات في الائتلاف الحاكم تتعلق بشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وتسلمت سلوفاكيا في الأول من شهر مارس/ آذار، الجاري الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، الأمر الذي تسبب بحدوث ردة فعل حادة من قادة الأحزاب اليمينية المنضوية في الائتلاف الحاكم.

وحاول أعضاء ائتلاف الأحزاب اليمينية تحميل المسؤولية لرئيس الوزراء وطالبوا باستقالته لكن محاولاتهم لم تلق آذانا صاغية من قبل رئيسة البلاد، سوزانا شابوتوفا.

واتفقت الأطراف السياسية في سلوفاكيا على استقالة وزير الصحة، الذي أصدر قرارا باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، بهدف تسوية الأزمة السياسية في البلاد وإرضاء الأطراف اليمينية، مع استمرار التعاون بما يخص اللقاح.

قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "بما أن السبب الحاسم لطلب استقالة وزير الصحة من جانب شركائنا في التحالف هو شراء اللقاح الروسي (سبوتنيك V)، إذن في رأيي، يجب أن تتم هذه الاستقالة فقط بعد أن بدأ استخدام اللقاح الروسي في سلوفاكيا".

وقال رئيس الوزراء متحدثا عن وزير الصحة كراجتشي: هناك رجل يقف بجواري (وزير الصحة)، من بين جميع الوزراء، عمل كحارس للبلاد طوال فترة الوباء التي امتدت 12 شهرا.

ووصف رئيس الوزراء طلب استقالة وزير الصحة بأنه من "أبشع الأمور"، ووصفه بأنه عمل "لا إنساني ولا أخلاقي"، وأكد أن الوزير المستقيل هو ضحية "لطقوس الخلافات" في الائتلاف الحاكم.

وبحسب رئيس الوزراء، فإن الضغط عليه للمطالبة باستقالة وزير الصحة موجود منذ فترة طويلة، وأن كل خطأ ارتُكب من قبل أعضاء مجلس الوزراء أثناء الوباء تم إلقاء اللوم فيه على وزير الصحة.

وافق رئيس الوزراء ماتوفيتش على توريد لقاحات "سبوتنيك V" من روسيا سرا من دون علم شركاء تحالف الحكومة.

قام أعضاء التحالف الحكومي في وقت سابق بمنع قرار شراء اللقاح الروسي خلال اجتماع الحكومة بحجة عدم تسجيله لدى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA).

وفقًا لماتوفيتش، كان هذا مظهرًا من مظاهر عدم احترام السياسيين لمواطنيهم (بسبب منع اللقاح عنهم لأسباب سياسية)، حيث يموت المواطنون بسبب نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا أن ما حدث هو "نهج جيوسياسي غير صحي لحل هذه المشكلة (الوباء)".