نتنياهو: محمد بن زايد زعيم عظيم والإمارات ستستثمر 10 مليارات دولار في إسرائيل

أجرى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد إلغاء رحلته إلى الإمارات بسبب صعوبات في تنسيق الرحلات الجوية مع الأردن.

ونقلت إسرائيل بالعربية عن نتنياهو قوله: "تحدثت للتو مع الشيخ محمد بن زايد، وهو زعيم عظيم. الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار".

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "تحدثت للتو مع الشيخ محمد بن زايد، وهو زعيم عظيم. الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار" pic.twitter.com/nwGykHcLka — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 11, 2021

واتفق نتنياهو مع ابن زايد على ثلاثة أشياء، حيث قال: أولا، اتفقنا على أنني سأقوم بزيارتي قريبا جدا.

وتابع: ثانيا، سنعمل على دفع جواز السفر الأخضر بين إسرائيل والإمارات قدما، وثالثا: وهذه هي أخبار هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل، الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل وبوسائل متنوعة مبلغا طائلا يقدر بـ 10 مليارات دولار.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: البروفيسور سيمخون، وهو رئيس المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، قد تحدث مع رئيس صندوق الاستثمارات الإماراتي ونحن بدأنا نبحث مشاريع معينة. هذه هي وسيلة أخرى من شأنها دفع اقتصادنا إلى الأمام".

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات نتيجة رفض السلطات الأردنية قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، اليوم الخميس، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، بحسب بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية.

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هو الرابع على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في إسرائيل للكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.