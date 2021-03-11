نتنياهو يعلق على إشكالية التحليق عبر أجواء الأردن

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس مع رئيس الوزراء التشيكي آندري بابيش ورئيس الوزراء المجري فكتور أوربان، عن إشكالية التحليق عبر أجواء الأردن.

وبين رئيس الوزراء، "لم يكن بالإمكان القيام بزيارتي إلى الإمارات بسبب سوء تفاهم وصعوبات في تنسيق رحلاتنا الجوية وذلك بسبب الحدث الذي وقع أمس في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".

وأشار نتنياهو إلى أن: "تسوية الإشكالية مع الأردن استغرقت عدة ساعات ونحن نستطيع التحليق، أنا أستطيع التحليق في المجال الجوي للأردن وإلى أن تم تحقيق هذا التنسيق لم يكن بالإمكان القيام بهذه الزيارة...".

في نفس السياق، تحدث نتنياهو مع ولي عهد أبو ظبي واتفقا على عدة أمور من بينها أن يقوم رئيس وزراء إسرائيل بزيارته الإمارات قريبا.

وكانت إسرائيل قد أوضحت أن زيارة نتنياهو، إلى الإمارات، التي كانت مقررة اليوم، ألغيت بعد رفض السلطات الأردنية، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، اليوم الخميس، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، مما كان سيؤدي إلى زيادة مدة الرحلة بأكثر من 2.5 ساعة.