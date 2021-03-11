فرنسا لن تعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" أسوة بما فعلته دول أوروبية أخرى

وصف وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، الوضع الصحي في فرنسا بـ"المقلق"، رغم القيود المشددة وحظر التجول المفروض في كافة أنحاء البلاد.

باريس- سبوتنيك. استبعد فيران تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض "كوفيد 19"، أسوة بما فعلته دول أوروبية بعد التبليغ عن عوارض أصابت الأشخاص الذين تلقوه.

وقال فيران في مؤتمر صحفي، إن الوضع الوبائي يتغير من منطقة إلى أخرى حيث ينتشر بسرعة في بعض المناطق فيما يضعف في أخرى.

وحول هذا التفاوت بين المناطق قال فيران: "الوضع مقلق جدا في ثلاث مناطق وهي أوت فرانس (شمالا)، وإيل دو فرانس (العاصمة باريس وضواحيها) وبروفانس ألب كوت دازور (جنوب شرقي) والضغط على المستشفيات أصبح مرتفعا جدا".

وقال فيران إن أعداد المصابين في العناية المركزة "ارتفع خلال الأسبوع الأخير"، مشيرا إلى انتشار واسع للسلالات المتحورة وعلى رأسها السلالة البريطانية (67 بالمئة) والتي باتت تشكل أكثر من "ثلثي أعداد المصابين".

وعبّر فيران عن قلقه تجاه تدهور الوضع الصحي في العاصمة وضواحيها، حيث اضطرت المستشفيات لنقل المرضى في أقسام العناية الفائقة إلى مستشفيات في مناطق أخرى بسبب الضغط الذي تتعرض له.

وحول لقاح "أسترازينيكا" الذي علقت عدة دول أوروبية مثل الدنمارك والنرويج استخدامه بسبب عوارض جانبية تمثلت بجلطة دم لدى بعض الذين تلقوه قال فيران: "طلبنا إيضاحات حول اللقاح من الوكالة الوطنية الفرنسية لأمانة الأدوية. الوكالة أكدت لنا أنه لا حاجة لتعليق لقاح استخدامه".

سجلت فرنسا اليوم الخميس، 265 حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 89830، كما سجلت 27166 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى قرابة 4 ملايين.