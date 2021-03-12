هاريس تناقش مع مديرة منظمة التجارة العالمية إصلاح المنظمة

ناقشت نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع مديرة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إصلاح المنظمة، فضلا عن التعاون بشأن فيروس كورونا وتغير المناخ.

واشنطن - سبوتنيك. وأفاد البيت الأبيض في بيان، أن "نائبة الرئيس الأمريكي ومديرة منظمة التجارة العالمية ناقشا ضرورة إصلاح المنظمة من أجل تعظيم فعاليتها في المستقبل".

وبحسب البيان، اتفقت هاريس وإيويالا على التعاون بشأن فيروس كورونا وتغير المناخ، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقد بشدة منظمة التجارة العالمية وهدد بانسحاب الولايات المتحدة منها.